Bakan Özer, 10 ilde eğitimin ne zaman başlayacağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi.

Bakan Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde, "Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız." ifadesini kullandı.