Bakan Özhaseki'ye deprem sorusu: Sanayi tesisleri yurttaşlarımızın hayatından daha mı değerli?

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Meclis Başkanlığı’na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Torun, önerge hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deprem risklerine karşı yürüttüğü çalışmalar Bakan Mehmet Özhaseki’nin bir basın mensubu ile gerçekleştirdiği sohbetin kamuoyuna duyurulması ile öğrenilmiştir. İstanbul için yol haritasının 15 gün içerisinde tamamlanacağını, ‘Yarısı Bizden’ kampanyası -bir diğer deyişle halkı borçlandırma kampanyasını- önemsediğini ifade eden Özhaseki, İstanbul’daki sanayi tesislerinin Ankara-Sivas hattına taşınması için çalışma yürütüldüğünü ve taşınacak fabrikalar için teşvik destekleri sağlanacağını açıklamıştır. Saray iktidarı, yurttaşlarımızın depreme dayanıklı hanelere yerleşmesi için yarı yarıya ortaklık kampanyası düzenleyerek halkı borçlandırırken deprem hazırlıklarında yine sanayi tesislerini öncelemekte, fabrikalara teşvik sağlanacağının müjdesini vermektedir. 21 yıllık iktidarında ranttan yana olan AKP’nin Bakanı Özhaseki’nin açıklamalarındaki tutarsızlıkların sonu gelmemekte, 15 gün içerisinde İstanbul için yol haritasının tamamlanacağını duyurması kamuoyunu vicdanını yaralamaktadır.

Mevcut Cumhurbaşkanı, 4 yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, içerisinde bulunduğu siyasi parti ve öncülleri İstanbul Büyükşehir Belediyesini 25 yıl boyunca yönetmiştir. Bu süreçte, 1999 Marmara Depremi yaşanmış, depremden yalnızca 3 yıl sonra Sayın Bakanın partisi iktidara gelmiştir. İstanbul için bir deprem planı hazırlamak için 29 yıl bekleyen zihniyetin 15 gün sonra açıklayacağı yol haritasının tutarlılığı daha şimdiden tartışmalı hale gelmiştir. Söz konusu zafiyet ve eksiklikler sadece İstanbul’u değil, bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin tamamını etkilemektedir. Kahramanmaraş Depremlerinin depreme hazırlık konusunda milat olacağına yönelik söylemlerin eyleme dökülmesi beklenmektedir.”

Torun, Bakan Özhaseki’ye şu soruları yöneltti:

“29 yıldır İstanbul için deprem eylem planı yapamayan iktidarınız, Kahramanmaraş Depremlerinin üzerinden daha 1 yıl geçmeden sanayi tesislerinin taşınması için proje geliştirmiştir. Söz konusu sanayi tesisleri yurttaşlarımızın hayatlarından daha mı değerli görülmektedir? İstanbul için 15 gün sonra açıklanacağı ifade edilen yol haritasının kapsamını açıklar mısınız? İstanbul’daki sanayi tesislerinin taşınmasına yönelik herhangi bir planlama yapılmış mıdır? Yapıldıysa söz konusu planlamanın detayları hangi tarihte açıklanacaktır? Söz konusu sanayi tesislerinin taşınması için ayrılan teşviklerin toplam hacmini Türk lirası cinsinden açıklar mısınız? ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına bugüne kadar yapılan başvuru sayısını ve kampanyaya katılan yurttaşlarımızın yapacakları ödemelerin toplam hacmini açıklar mısınız? Söz konusu kampanya kapsamında 2024, 2025, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında kaç hane inşa edilecektir? Gelecekte kampanya kapsamında inşa edilecek haneler için yurttaşlarımız toplamda kaç Türk lirası borçlandırılacaktır?”