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5.1 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölge geneli hissedilen depreme Bursa'da uzman mali müşavir sosyal medyadan açtığı canlı yayın esnasında yakalandı.

Haber Merkezi
İHA
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Bursa'da, uzman mali müşavir, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki depreme canlı yayın esnasında yakalandı.

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan uzman mali müşavir Özgür Erdursun, depreme bu sırada yakalandı. Erdursun'un kısa süreli bir panik yaşadığı görüldü. Erdursun'un arkasında bulunan saksıdaki bitkinin de deprem sırasında sallandığı görüldü.

Deprem kamerada

Depremde, Bursa'nın İznik ilçesinde lastikçide bulunan vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. Vatandaşların kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Diğer yandan, bir züccaciye dükkanında raflarda bulunan malzemelerin deprem anında sallanması da güvenlik kameralarına yansıdı.

 

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