  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Şimşek oyunu Ankara'da kullandı
Takip Et

Bakan Şimşek oyunu Ankara'da kullandı

Oyunu Ankara'da kullanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olur inşallah." dedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek oyunu Ankara'da kullandı
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kullandı.

Şahin Sevin İlkokuluna gelerek 1202 numaralı sandıkta oy veren Bakan Şimşek, sandık görevlilerine başarılar diledi.

Şimşek, yaptığı açıklamada, "Milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olur inşallah." diye konuştu.

 

Karamollaoğlu oyunu Ankara'da kullandı: Hepimiz saygı duymak zorundayızKaramollaoğlu oyunu Ankara'da kullandı: Hepimiz saygı duymak zorundayızGündem
Mehmet Şimşek: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar kredi temin ettikMehmet Şimşek: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar kredi temin ettikEkonomi

 

 