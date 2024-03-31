Karamollaoğlu oyunu Ankara'da kullandı: Hepimiz saygı duymak zorundayız
Oyunu Ankara'da kullanan SP lideri Karamollaoğlu, "Mahalli seçimler vesilesiyle beldelerimizi, ilçelerimizi, illerimizi kimler yönetecek belirlenmiş olacak. Hepimiz de bu seçime saygı duymak zorundayız." dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için beraberindeki partililerle Çankaya Lisesi'ne geldi. Burada vatandaşlarla selamlaşan Karamollaoğlu, "1052" numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Daha sonra açıklama yapan Karamollaoğlu, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Mahalli seçimler vesilesiyle beldelerimizi, ilçelerimizi, illerimizi kimler yönetecek belirlenmiş olacak. Hepimiz de bu seçime saygı duymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.