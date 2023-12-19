Bakan Tekin, AK Parti'nin İstanbul adayını ağzından mı kaçırdı?

Bakan Tekin, Esenler'de Erhan Boysan İlkokulu, Süleyman Çetinsaya Ortaokulu ve Esenler Kantur Spor Salonu açılışına katıldı.

Esenler'de Erhan Boysan İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende konuşan Tekin, bakanlık görevine başladığından beri sadece hayırseverlerin yaptığı okulların açılışlarına gittiğini söyledi.

Genel bütçeden yaptıkları okulların açılışlarına katılmadığını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın 56 bin adet resmi okulu var. Eğitim ve öğretim ortamının daha iyi hale gelmesi için sürekli yatırım yapıyoruz. Yılda ortalama 4-5 bin civarında derslik ihtiyacımız çıkıyor ve onları yapmaya çaba sarf ediyoruz. Bunları yaparken problemlerimiz oluyor. Bunun bir tanesi kaynak ayırmak. Geçtiğimiz günlerde 2024 bütçe görüşmelerini yaptık.

AK Parti iktidarlarında her bütçe döneminde olduğu gibi bu yıl da bütçe döneminde genel bütçeden en büyük pay Milli Eğitim Bakanlığına ayrılmış durumda. Bu kaynaklar ayrılırken bazı problemlerle karşılaştığımız oluyor. Ayrılan kaynak bazen ihtiyaçlara veya taleplere yetmediği zamanlarda imdadımıza hayırseverlerimiz yetişiyor. Hayırseverlerimiz Süleyman Çetinsaya, Erhan Boysan ve Ali Kantur şahsında, Türkiye'nin her tarafında, 81 ilde eğitim öğretim yükünü devletin sırtından almak için elini taşın altına koyan bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz."

"Yatırımlar PISA raporuna da yansıdı"

Yapılan bu yatırımların OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) raporuna da yansıdığına işaret eden Tekin, "Rapor, Türkiye ile ilgili şunu söylüyor, eğitim öğretim ortamlarının fiziki şartları itibarıyla Türkiye, OECD ortalamalarının üzerindedir." ifadesini kullandı.

Bu konudaki desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini ileten Tekin, bütçe bulmak, kaynak üretmek açısından kendilerine destek veren ve vermeyen belediyelerin olduğunu kaydetti.

Bakan Tekin, okulların kullandığı su giderlerinde bile bazı belediyelerle sorunlar yaşandığına dikkati çekerek, "Bir taraftan da eğitim öğretim sürecine katkı vermek için cansiparane çalışan belediyelerimiz var. Huzurlarınızda bir kez daha bize bu anlamda destek olan bütün belediyelerimize ve özelde de Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Göksu'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Tekin, Göksu'ya teşekkür edeceği sırada, "Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha" dedi.

Bu açıklama, "Bakan Tekin, yanlışlıkla AK Parti'nin adayını mı açıkladı?" sorusunu akıllara getirirken, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaptı" olarak da değerlendirildi.