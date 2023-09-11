Bakan Tunç: 600 mahkemenin 10 yılda yapacağı işi arabulucular çözdü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2013'ten bu yana 4 milyon 667 bin 454 dosyanın arabulucuya gittiğini, bunların 3 milyon 37 bin 865'inin anlaşmayla sonuçlandığını bildirdi.

Tunç, ATO Congresium'da Ankara 2 Nolu Barosu'nun düzenlediği "Arabuluculukta Güncel Alanlar Sempozyumu"nun kapanışında yaptığı konuşmada, Ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini hayata geçirdiklerini ve bu yöntemlerin verimli şekilde uygulandığını bildirdi.

Hukukta arabuluculukla ilgili uygulamanın 2013'te başladığını anımsatan Tunç, sürecin 2018'e kadar ihtiyari olarak sürdüğünü, 2018'de iş hukukunda zorunlu arabuluculuk olarak devam ettiğini, daha sonra tüketici mahkemeleri ve ticari davalarda zorunlu arabuluculuğun sisteme girdiğini belirtti.

Tunç, "2013'ten bu yana 4 milyon 667 bin 454 dosya arabulucuya gitmiş. Bu dosyalardan 3 milyon 37 bin 865'i anlaşmayla sonuçlanmış. Oran yüzde 70. İhtiyari arabuluculukla zorunluyu ayırmak gerekir. İhtiyari arabuluculukta taraflar anlaşmaya daha yakın, orada başarı oranı yüzde 99'a varıyor ama zorunlu arabuluculukta yüzde 49. Bu bile önemli bir rakam." diye konuştu.

Yaklaşık 3 milyon dosyanın yargıya intikal etmeden arabulucuda sonuçlandırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Tunç, böylece 600 mahkemenin 10 yılda yapacağı işi arabulucuların çözdüğünü aktardı.

"Arabuluculuğa en yatkın toplum biziz"

Bakan Tunç, kiracı ve ev sahipleri anlaşmazlıklarında 1 Eylül itibarıyla arabuluculuk döneminin başladığını hatırlatarak, "Kira davaları, ortaklığın giderilmesi, komşuluk hukuku, kat mülkiyeti... Burada taraflar birbirine çok yakın, komşular bunlar, yani kiracı ve kiralayan aynı sitede, binada oturabiliyorlar." dedi.

Dolayısıyla bu kişilerin birbirleriyle hasım olmasının toplumsal barışı da bozduğunu ifade eden Tunç, bu durumun arabuluculuk yoluyla bir nebze giderilebileceğini belirtti.

"Arabuluculuğa en yatkın toplum biziz" diyen Tunç, şunları söyledi:

"Bahsettiğim davalar bakımından son 10 gün içinde, bugün itibarıyla, 8 bin 664 başvuru yapılmış. Kira uyuşmazlıklarından kaynaklı 7 bin 651 başvuru yapılmış. 10 gün boyunca uzlaşma örnekleri bize geliyor. İlk gün bile uzlaşanlar, anlaşanlar oldu.

Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarından kaynaklı 495 başvuru, kat mülkiyeti uyuşmazlıklardan kaynaklı 453 başvuru, komşuluk hukuku uyuşmazlıklardan kaynaklı 55 başvuru, tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı 10 başvuru olmuş. İnşallah özellikle kiracı ve kiralayan arasındaki uyuşmazlıkları en aza indiren ve yargı süreçlerinde vatandaşlarımızın uzun süren yargılamalardan kurtulmasını sağlayacak olan bir sistemi hep beraber hayata geçiririz."