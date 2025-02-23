Bakan Tunç açıkladı: İmralı heyetine üçüncü kez izin verilebilir

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongreye katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kritik açıklamalarda bulundu. ahaber'e konuşan Bakan Tunç, "İki kere DEM'in İmralı ile görüşmeleri oldu. 3. kez olursa tekrar bir izin söz konusu olabilir. ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarının satır başları:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı açıklamada kongrenin coşkulu atmosferine vurgu yaptı. Tunç, "Muhteşem bir atmosfer var. Kongremiz ülkemiz ve AK Parti'miz için hayırlı olsun. Soğuk havaya rağmen salonun dışı tıklım tıklım dolu. Türkiye'nin dört bir yanından büyük bir heyecanla kongremize katılım sağlandı" dedi.

AK Parti’nin 23 yıl boyunca iktidarda olmasına rağmen ilk günkü heyecanla yoluna devam ettiğini belirten Tunç, "Bu başarı durup dururken gerçekleşmiyor. AK Parti, dünya siyaset tarihine adını yazdıran bir hareket olarak, bu kongreyle birlikte yeni bir tazelenme sürecine girecek" ifadelerini kullandı.

"AK Parti hukunun üstünlüğünü savundu"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı açıklamada, partinin 23 yıldır iktidarda kalmasının en önemli sebebinin milletin sesine kulak vermesi olduğunu vurguladı. Tunç, "AK Parti, milletin taleplerine duyarlı bir şekilde hareket ederek, hukukun üstünlüğünü savunmuş, ülkemizi altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla devasa eserlerle donatmış ve kalkınmasını sağlamıştır" dedi.

Milletin refahını artırma mücadelesinin yanı sıra, yüksek standartlı bir demokrasiye ulaşmak için birçok reforma imza attıklarını belirten Tunç, "Sessiz devrim dediğimiz sayısız reformları hayata geçirdik. Ancak bu reformları gerçekleştirirken vesayetçi anlayışın ve darbeci zihniyetin direnişiyle sürekli karşı karşıya kaldık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye hukuk devleti olma yolunda büyük ilerleme kaydetti"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı açıklamada, vesayetçi anlayışın tasfiye edilmesi sürecinde muhalefetten yeterli desteği alamadıklarını belirtti. Tunç, "Türkiye, hukuk devleti olma yolunda büyük ilerleme kaydetti. Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında özgürlükler açısından büyük fark var" dedi.

Yeni bir anayasa çağrısını yineleyen Tunç, "Ülkemizin daha demokratik bir yapıya kavuşması için yeni bir anayasayla yolumuza devam edelim diyoruz. Umuyoruz ki parlamentoda böyle bir uzlaşma sağlanır" ifadelerini kullandı. Türkiye'deki hukuk güvenliğine yönelik eleştirileri haksız bulduğunu vurgulayan Tunç, "Bazı kesimler Türkiye'yi karalamaya yönelik kara propaganda yapıyor ve bu söylemleri içeride de destekleyenler var" şeklinde konuştu.

Türk yargısının geçen yıl 13 milyon 900 bin karar verdiğini, devreden dosya sayısının ise 11 milyon olduğunu aktaran Tunç, "Yargı kararları, hukuki süreçler çerçevesinde değerlendirilebilir. Ancak devam eden davalara müdahale edilmesi hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz" dedi.

Bakan Tunç, "İki kere DEM'in İmralı ile görüşmeleri oldu. 3. kez olursa tekrar bir izin söz konusu olabilir. Henüz bir başvuru söz konusu değil. Olursa değerlendirebileceğimizi de açıklamıştık. Hedefimiz burada terörsüz bir Türkiye. Hükümlü video ile mesaj veremez." ifadelerini kullandı