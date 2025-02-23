AK Parti'de genel başkan yardımcılığı sayısı 19'a yükseldi

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara'da düzenleniyor. Aylardır parti yönetiminde ve kabinede radikal değişiklikler olacağı konuşulurken, AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belirlendi.

Genel başkan yardımcılığına üç isim eklendi

Ayrıca yapılan tüzük değişikliğiyle genel başkan yardımcılığı sayısı 16'dan 19'a çıkarıldı.

Devam eden kongrede, Tüzük Değişikliği Komisyonu'nca hazırlanan parti tüzüğünün 81. maddesine ilişkin değişiklik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin tarafından delegelere okundu.

Tüzük değişikliği, delegelerin oylarıyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Buna göre Tüzüğün Genel Başkan Yardımcıları başlıklı 81. maddesinin "81.12" fıkrası "Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu" şeklinde düzenlendi.

Öte yandan, 81. maddenin "81.14" fıkrasından sonra gelmek üzere "81.15 - Genel Başkan Yardımcısı (Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu), 81.16 - Genel Başkan Yardımcısı (Sağlık Politikalarından Sorumlu), 81.17 - Genel Başkan Yardımcısı (Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu)" fıkraları eklendi.

Üç yeni başkanlık kuruldu

Böylece Türk Devletleri ile İlişkiler, Sağlık Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları adına üç yeni başkanlık kuruldu.

MKYK'ya 39 yeni isim katıldı

AK Parti’nin yeni MKYK üyeleri arasında İYİ Parti ve Gelecek Partisi’nden istifa eden isimler de yer aldı. İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan isimler Kürşad Zorlu, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Ünal Karaman MKYK listesinde yer aldı.

Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanı olduğu dönemde bir süre danışmanlığını da yapan kamuoyu araştırmacısı Faruk Acar da MKYK üyesi oldu.

AK Parti kongresinden bir gün önce Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun da MKYK listesine giren isimlerden oldu. Gelecek Partisi’nden daha önce istifa eden bir diğer isim Nedim Yamalı da MKYK listesinde yer aldı.

Mesut Özil MKYK'da

MKYK'da dikkat çeken isimlerden biri de eski yıldız futbolcu Mesut Özil oldu. Almanya’da kariyerine başlayan İspanya ve İngiltere liglerinde top koşturduktan sonra kariyerini Türkiye’de noktalayan Özil, yeşil sahalardan sonra siyaset sahnesinde ter dökecek.

İki genç siyasetçi

Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, MKYK listesine giren isimlerden.