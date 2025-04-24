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Bakan Tunç-DEM Parti heyeti görüşmesi bugün gerçekleşecek

Ertelenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti İmralı heyeti görüşmesi bugün gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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Bakan Tunç-DEM Parti heyeti görüşmesi bugün gerçekleşecek
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DEM Parti İmralı heyeti geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Erdoğan ile görüşmenin ardından heyet Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecekti. Ancak bu görüşme Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle ertelenmişti. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bugün saat 10.30'da görüşeceğini söyledi. 

Heyette, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alacak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının DEM Parti ile görüşme konusundaki soru üzerine, "DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Koçyiğit’le beraber Adalet Bakanlığında görüşme gerçekleştireceğiz. Saat 10.30’da görüşme olacak, bu görüşmede onları tabii ki dinleyeceğiz özellikle kamuya açıkladıkları bazı hususlar var. Hasta tutuklularla ilgili hasta hükümlülerle ilgili talepleri olduklarını ifade ediyorlar. Tüm bunları dinleyeceğiz değerlendireceğiz. Burada tabii hedefimiz terörsüz bir Türkiye. Bundan kurtulmanın eşiğindeyiz. Terör belasından kurtulmayı bütün Türkiye istiyor" dedi.

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