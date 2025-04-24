Murat Ongun'un avukatı Günel, gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleştirilen operasyonda Ekrem İmamoğlu ile gözaltına alınan ve tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel de gözaltına alındı.

Günel, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Günel'in paylaşımı şu şekilde:

"İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!" açıklamasını yaptı.