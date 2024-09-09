Bakan Tunç duyurdu: Narin'in ölümüyle ilgili bir kişi daha gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada bir kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Tunç yaptığı açıklamada, “Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak." dedi.

Tunç, "Elde edilen bulgular nedeniyle bir kişi daha göz altına alındı. (Diyarbakır’da) köyde şüpheli olarak 23 kişi gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın dün kıyafetleriyle dere kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette ölü bulunduğu açıklanmıştı.