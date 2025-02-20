Bakan Tunç'tan TÜSİAD açıklaması: Kara propaganda yapmak fayda sağlamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç canlı yayında soruları cevapladı. TÜSİAD yöneticilerinin açıklamalarını eleştiren Bakan Tunç, "Ülkesiyle gurur duyacakken, Türkiye hakkında kara propaganda yapmak ekonomimize fayda sağlamaz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başlıkları:

TÜSİAD başkanlarına soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD başkanlarının sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Soruşturma süreci devam ediyor ve Cumhurbaşkanımız da bu konuda detaylı bir açıklama yaptı. TÜSİAD yöneticileri hakkında gözaltı kararı verilmedi. Sivil toplum kuruluşları, fikirlerini özgürce ifade edebilir, ancak mevcut soruşturmaları etkileme amacı taşıyan tutumları kabul edilemez." dedi.

Bakan Tunç, ayrıca, TÜSİAD yönetiminin yaptığı açıklamalarda, Türkiye'deki hukuk güvenliğini sorgulamalarına ve somut örneklerle eleştiri yapmalarına tepki gösterdi. "Bu tür ifadeler, Türkiye'nin hak etmediği bir durumdur. Hukuk güvenliği konusunda yapılan eleştiriler, yürüyen soruşturmalar üzerinde etki yaratma amacını taşımaktadır." şeklinde konuştu.

"Kara propaganda ekonomiye fayda sağlamaz"

Bakan Tunç, TÜSİAD'ın Türkiye'nin ekonomik başarılarına daha fazla vurgu yapması gerektiğini belirterek, "TÜSİAD, Türkiye'deki ihracatın 36 milyar dolardan 260 milyar dolara ulaştığını, fakat bu rakamı yeterli görmediklerini söylemeli" dedi. Ayrıca, Türkiye'ye yabancı sermaye yatırımlarının 22 yılda 273 milyar dolara çıktığını vurgulayan Tunç, "80 yılda 15 milyar dolar yabancı yatırım almışken, şu an sadece 22 yılda 273 milyar dolara ulaşıldı. Bu rakamlar kıyaslanamaz." diye ekledi.

TÜSİAD'ın geçmişteki tavırlarını eleştiren Tunç, 27 Nisan bildirisi, AK Parti'ye açılan kapatma davası ve diğer önemli olaylarda TÜSİAD'ın demokrasiyi savunmadığını belirtti. "Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi önemli zamanlarda TÜSİAD demokrasinin tarafında duramadı. Bugün de aynı şekilde, Türkiye'yi eleştiriyor." dedi.

Bakan Tunç, deprem sonrası Türkiye'nin yeniden ayağa kalkma çabalarına yönelik TÜSİAD'ın eleştirilerini de eleştirerek, "Hangi güçlü ülke bu tür bir felaketin altından kalkabilir? Ülkesiyle gurur duymalıyken, Türkiye hakkında kara propaganda yapmak ekonomimize katkı sağlamaz." şeklinde konuştu.

Ayrıca, TÜSİAD yöneticilerinin polis eşliğinde ifadeye götürülmesiyle ilgili soruya da yanıt veren Tunç, "Hiçbir zaman tutuklama hoş bir görüntü değildir. Anayasamızın 9. ve 10. maddesi gereği, burada bir gözaltı kararı yok. Sadece davet edilerek ifade alınmıştır" dedi. Bu tür görüntülerin ülkeye zarar vermemesi gerektiğini vurgulayan Tunç, "Bu tür ayrışmaların Türkiye'ye faydası olmaz" dedi.

Belediyelere kayyum

Bakan Tunç, "Bir kısım DEM Parti ve CHP'li belediyelere terör iltisakı nedeniyle geçici görevlendirmeler yapıldı. Terörle ilgili soruşturmalar devam eden belediye başkanları var. Ancak durup dururken görevden alınıp kayyum atanması söz konusu değil. Bu, yanlış bir algıdır." dedi.

Bakan Tunç, belediye başkanlarının görevden alınmasının ve yerine atama yapılmasının anayasal bir hak olduğunu belirtti. "Bazı belediye başkanları terörle bağlantılı olarak görevden el çektiriliyor, bazıları ise yolsuzluk nedeniyle. Bu durum, hukukun gerekliliğidir" diyerek, kayyım uygulamalarının aslında geçici görevlendirme olduğunu vurguladı.

İmamoğlu'na 'siyasi yasak' konusu

"İmamoğlu'na özel bir durum yok. 1 yıldan fazla bir suç işlerseniz bu kendiliğinden doğan bir sonuçtur. Mesela bir memur, kasten işlediği bir suçtan 1 yıldan fazla mahkumiyet alırsa memuriyeti düşer. Mahkumiyetin sonuçları vardır. Bu sonuçlar kendiliğinden ortaya çıkan sonuçlardır. Sürekli bu anlatılıyor! 2 yıldan 10 yıla kadar bir suç diyelim, 10 yıla kadar yargılanır diye yorumlanıyor... Halbuki belki 2 yıl ceza alacak. Buna göre yatarı yok. Burada basın özellikle üst sınırı öne alıyor ve kamuoyunun dikkatini çekecek cezanın diğer sonuçlarını gündeme getirerek sanki o kişiye yönelikmiş gibi algılatmaya çalışıyor.

(Kent Uzlaşısı ve İstanbul'daki yerel seçim sürecini Ekrem İmamoğlu yönetti, listelerin ona bırakıldığını biliyoruz. Böyle bir irtibar kurulursa siyasi sonuçları olabilir mi?) Soruşturmanın seyri, alınacak ifadeler, tespit edilecek deliller önemli. Tüm bunlar yargının ortaya çıkaracağı konular. Şaibe konusu, İstanbul il başkanlığının alınma sürecindeki 'para kulesi' soruşturması... İfadelerde irtibatlı olan kişiler var mı yok mu, yargının ortaya çıkaracağı konular bunlar."

DEM Partililerin İmralı görüşmesi

Öcalan'ın çağrısı ile ilgili "3. görüşme için henüz bir talep yok. Olması durumunda gerekli izinleri sağlayabileceğimizi ifade ettik." diyen Bakan Tunç, "Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında başlattığı bir 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle ilgili bir konuşması oldu. Amaç terörden ülkemizi temizlemek. Sonrasında Cumhurbaşkanımızın destek vermesi önemli. Süreç içinde DEM Partililerin İmrali ile görüşmesi sağlandı. 2 kez görüşüldü. 3. talep henüz söz konusu değil. Olursa değerlendirilecektir." açıklamasında bulundu.

Bakan Tunç, "Mevzuatımızda bir hükümlünün videoyla kamuoyuna seslenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Mevzuatımız buna imkan vermiyor. Burada tabi özellikle yanlış anlamaları ortadan kaldırmak lazım. Hedefimiz ülkemizi terörden temizlemek. 40 yıldan bu yana büyük kayıplarımız oldu.

Terör elebaşısı bir açıklama yapacaksa, bu açıklama terör örgütüne yönelik olacak. Ve silah bırakmalarına yönelik bir açıklama olacak. Terör örgütü bu açıklamanın ardından kendini fesheder ve silah bırakırsa, Türkiye o noktada terörsüz bir Türkiye'ye adım atmış olur. O nedenle burada herhangi bir pazarlık söz konusu olamaz. Hedefimiz huzurlu bir geleceğe adım atmaktır." dedi.