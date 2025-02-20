IBAN’a para gönderenler için yeni güvenlik dönemi: EFT ve havaleye ek şart geliyor

BDDK, dijital bankacılık işlemlerinin güvenliğini artırmak için önemli bir düzenleme getiriyor. Mart ayında yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenleme, internet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan EFT ve havale işlemlerinde çift doğrulama sisteminin zorunlu olmasını sağlayacak. Bu adım, kullanıcıların finansal işlemlerinin güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Dolandırıcılığa karşı sıkı önlemler

Yeni düzenleme kapsamında, kullanıcılar para transferi yaparken ek bir doğrulama adımını tamamlamak zorunda olacak. BDDK yetkilileri, bu adımın dolandırıcılık ve yetkisiz erişim gibi riskleri azaltmayı amaçladığını belirtti. Son yıllarda internet ve mobil bankacılık kullanımındaki hızlı artış, kötü niyetli kişilerin bu alana yönelmesine yol açarken, yüksek enflasyon nedeniyle kredi kartı ve kredi limitlerinin artması da dolandırıcılar için büyük fırsatlar doğurdu.

Son dönemde birçok banka müşterisi, rızaları dışında adlarına kredi çekildiğini ve bu tutarların başka hesaplara transfer edildiğini iddia ederek şikâyetlerde bulundu. Artan mağduriyetler üzerine BDDK, EFT ve havale işlemlerinde güvenliği artırmak amacıyla köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Tüm bankalar için zorunlu olacak

Düzenleme kapsamında, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kamu ve özel bankalar, çift doğrulama sistemini uygulamak zorunda olacak. Mart ayı itibarıyla yürürlüğe girecek bu yeni düzenlemeyle, dijital bankacılık işlemlerinde güvenliğin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Yetkililer, müşterilerin hesap güvenliğini sağlamak için güçlü şifreleme sistemleri kullanmaları, bilinmeyen kaynaklardan gelen mesajlara karşı dikkatli olmaları ve banka hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Yeni sistemin, dijital finans dünyasında dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım olması bekleniyor.