Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Yargıtay'ın vereceği karara bakacağız
Bakan Tunç, AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili, "Karara saygı duyacağız. Yargıtay'ın vereceği karara bakacağız." açıklaması yaptı.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hala cezaevinde bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararı hakkında, "Karara saygı duyacağız. Yargıtay'ın vereceği karara bakacağız." dedi.
Anayasa Mahkemesi, Can Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” hakkı ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar vermiş, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargılama dosyasını Yargıtay’a göndermişti.