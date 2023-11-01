  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Yargıtay'ın vereceği karara bakacağız
Takip Et

Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Yargıtay'ın vereceği karara bakacağız

Bakan Tunç, AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili, "Karara saygı duyacağız. Yargıtay'ın vereceği karara bakacağız." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Yargıtay'ın vereceği karara bakacağız
Takip Et

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hala cezaevinde bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararı hakkında, "Karara saygı duyacağız. Yargıtay'ın vereceği karara bakacağız." dedi.

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” hakkı ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar vermiş, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargılama dosyasını Yargıtay’a göndermişti.

 

Can Atalay çağrısı: Aksi durum görevi kötüye kullanmadırCan Atalay çağrısı: Aksi durum görevi kötüye kullanmadırGündem

 

 