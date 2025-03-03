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Bakan Tunç'tan 'sahte içki' soruşturması açıklaması: 52 kişi tutuklandı

İstanbul ve Ankara'da sahte alkolden yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan soruşturmaya ilişkin açıklama geldi. Bakan Tunç, sahte içki soruşturması kapsamında toplamda 52 şüphelinin tutuklandığını, 49 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Tunç'tan 'sahte içki' soruşturması açıklaması: 52 kişi tutuklandı
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Ankara ve İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sahte içki soruşturmasının sürdüğünü belirten Bakan Tunç, 52 şüphelinin tutuklandığını, 49 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. 

"Adli soruşturmalar sürüyor"

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde: 

"İstanbul ve Ankara’da sahte alkol kullanımı nedeniyle meydana gelen ölümler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturmalar kapsamında; İstanbul’da 24 şüpheli tutuklanmış, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Ankara’da 28 şüpheli tutuklanmış, 39 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. İstanbul ve Ankara illerimizde toplamda 52 şüpheli tutuklanmış, 49 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmalar çok yönlü olarak devam edecektir."

Sahte içkiden 81 kişi hayatını kaybetti

Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı Başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

Raporlara göre, Ankara'da 81 kişinin sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 36 şüpheli tutuklandı, 41 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

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