Bakan Uraloğlu açıkladı: 5 ayda 82 milyonun üstünde yolcu havayolunu tercih etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün mayıs ayı hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini değerlendirdi.

Havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının mayısta iç hatlarda 78 bin 475'e, dış hatlarda ise 63 bin 727'ye ulaştığını aktaran Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 200 bin 666’ya ulaştığını belirtti.

Uraloğlu, mayısta geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında toplam uçak trafiğinde yüzde 7,5 artış meydana geldiğini vurgulayarak, "Mayısta Türkiye'deki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 158 bin 431'e, dış hat yolcu trafiği ise 12 milyon 54 bin 832'ye ulaştı. Bu ayda direkt transit yolcularla birlikte toplam 20 milyon 230 bin 573 yolcuya hizmet verildi. Ocak-mayıs döneminde ise 37 milyon 108 bin 806 iç hatlar, 44 milyon 923 bin 142 dış hatlar olmak üzere direkt transit yolcular ile birlikte toplam 82 milyon 109 bin 667 yolcu hava yolunu kullandı." ifadesini kullandı.

Toplam uçak trafiği yüzde 8,4 arttı

Yılın 5 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 348 bin 970'e, dış hatlarda ise 298 bin 791’e ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, üst geçişlerle birlikte toplam 854 bin 138 uçak trafiğinin yaşandığını bildirdi.

Mayıs sonunda uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla iç hatlarda yüzde 3,8, dış hatlarda yüzde 10,3 artış gösterdiğini aktaran Uraloğlu, "Üst geçişler dahil toplam uçak trafiği yüzde 8,4 arttı. Mayıs ayındaki yük trafiği iç hatlarda 69 bin 126 ton, dış hatlarda 335 bin 629 ton olmak üzere toplamda 404 bin 754 tona, beş aylık döneminde ise iç hatlarda 325 bin 365 ton, dış hatlarda 1 milyon 452 bin 784 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 778 bin 150 tona yükseldi." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Havalimanı'nı 5 ayda 31 milyon yolcu kullandı

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda mayısta uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 351, dış hatlarda 34 bin 422 olmak üzere toplamda 44 bin 773'e ulaştığını bildirerek, bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 476 bin 12, dış hatlarda 5 milyon 298 bin 68 olmak üzere toplamda 6 milyon 774 bin 80 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti.

İniş-kalkış yapan uçak trafiğinin mayısta geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 2, yolcu trafiğinin ise yüzde 3 artış gösterdiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı'nda 5 aylık sürede iç hatlarda 46 bin 966, dış hatlarda ise 160 bin 835 olmak üzere toplamda 207 bin 801 uçak trafiğine ulaşılıldı. Bu süreçte iç hatlarda 6 milyon 533 bin 829, dış hatlarda 24 milyon 503 bin 749 olmak üzere toplamda 31 milyon 37 bin 578 yolcu, İstanbul Havalimanı'nı kullandı. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam uçak trafiği yüzde 5, yolcu trafiği ise yüzde 8 artış gösterdi."

Turizm bölgeleri 16 milyonun üzerinde yolcu ağırladı

Bakan Uraloğlu, ocak-mayıs döneminde dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarındaki yolcu sayısına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Turizm bölgesi havalimanlarımızda iç hatlarda 6 milyon 753 bin 822, dış hatlarda ise 9 milyon 563 bin 558 olmak üzere toplam 16 milyon 317 bin 380 kişiyi ağırladık. Uçak trafiği iç hatlarda 53 bin 304, dış hatlarda ise 62 bin 622 olarak gerçekleşti. İç ve dış hatlarda, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 4 milyon 193 bin 811, Antalya Havalimanı'nda 9 milyon 685 bin 447, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 1 milyon 192 bin 282, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda 935 bin 24 ve Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplam 310 bin 816 yolcuya hizmet verdik."