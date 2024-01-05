Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir hızlı tren hattı ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa’nın Akhisar ve Gördes ilçeleri arasında yapımı devam eden karayolunda incelemelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu yaptığı incelemenin ardından karayolu şantiyesinde düzenlediği basın açıklamasında, Ankara-İzmir Hızlı tren projesinin 2026 yılında tamamlanacağını duyurdu.

Altyapı çalışmalarının yüzde 62,9'u tamamlandı

Manisa’nın çok köklü bir demiryolu kültürü olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

“Ankara-İzmir Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında Manisa’yı da hızlı tren ile tanıştıracağız. Yapım çalışmalarımız etap etap devam ediyor. Altyapı yapım çalışmalarında yüzde 62,9 fiziksel ilerleme sağladık. Kalan altyapı, üstyapı ve elektromekanik yapım işleri de hızla sürüyor. İnşallah 2026 yılı içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız.

Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir mevcut demiryolu 824 kilometreden 624 kilometreye seyahat süreside 14 saatten 3,5 saate düşecek. Ankara-Manisa arası seyahat süresi de 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek.

21 yıldır olduğu gibi, 2024 yılında da yenilikçi projelerle, sürdürülebilir çözümlerle ve teknolojinin gücünü kullanarak, ülkemizin ulaşım altyapısını daha da güçlendireceğiz.”