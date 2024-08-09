Bakan Uraloğlu duyurdu: Instagram her an açılabilir

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a yönelik erişim engeli hakkında yaptığı açıklamada, "Amacımız kapatma değil. Belirli hassasiyetlerimiz var. Instagram ile yapılan görüşmelerde ilerleme sağladık," dedi. Ayrıca, şu an için TikTok'un kapatılmasına yönelik bir sürecin gündemde olmadığını belirtti.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Öncelikle Instagram ya da diğer sosyal medya platformları bunları ne yaparız da kapatırız nasıl engelleriz gayreti ve düşüncesinde değiliz. Net olarak bunu söylemek istiyorum. Bizim ülkemizde kanunlar, kurallar ve hassasiyetler var. Bu nokta kendilerinin dikkatini çektik.

Epey bir aşamada kat etiğimizi ifade edebilirim. Artık ufak ayrıntılar kaldı onlarda da mutabakata varma gayretindeyiz. Görevli arkadaşlar sürekli olarak görüşmeler yapıyor. Vatandaşımızın önemli bir bölümü takip ediyor biz de açalım istiyoruz.

Mutabık kalındığı zaman erişime açılacak

Bir şirketin nasıl kuralları varsa bizim ülkemizin de kuralları ve kanunları var. Bunları uygulamak istiyoruz. Biz esasında daha kısa çözeriz diye düşünüyordum ama şu ana kadar olmadı. Mutabık kalındığı zaman anında erişime açılacak.

"Diğer platformlarla ilgili durum yok"

Bizim elbette görevlerimiz var ama başka bir sosyal medya medya platformunun kapatılmasıyla ilgili bir süreç olmadığını net olarak söylemek isterim.

Ancak çocuklar için bir oyun platformu vardı "Roblox" diye o tamamen bir mahkeme kararı sonucunda BTK'ya gereği yapılması için gönderilen bir kararla ilgili yapılan uygulamadır. Bizim orada Bakanlık olarak ya da BTK olarak bir inisiyatif almamız söz konusu olmadı. Mahkemenin kararı uygulandı."