TSE Başkanı Şahin: Sakarya vizyoner bir şehir

HASAN COŞKUN / SAKARYA

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’un ev sahipliği yaptığı toplantıya TSE Başkanı’nın yanı sıra SATSO Üyeleri, Sakarya’da faaliyet gösteren STK Başkanları ve TSE yöneticileri de katıldı.

Oda toplantı salonunda gerçekleştirilen ortak istişare toplantısında TSE’nin standart oluşturmaya yönelik faaliyetleri, yeni yatırımları, iş dünyasının ihtiyaçları ve taleplerine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, TSE’nin Türk sanayicisi ve iş dünyasının üretim kalitesinde dünya ile rekabet etmesindeki en önemli destekçisi olduğuna vurgu yaparak şunları dile getirdi: “TSE üreticimizin üretim kalitesinde dünya ile rekabette geri kalmaması için destek oluyor. Üretime dayalı bir büyüme modelini benimseyen ülkemizde, büyümenin ana unsuru olan ihracatı yapan kuruluşlar için TSE’nin çalışmaları, test, analiz ve sertifika hizmetleri oldukça önemli. Sakarya’mız da üretim anlamında önemli kentlerden biridir. Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik TSE çalışmalarını yakından takip ediyor, destek olmaya gayret ediyoruz.”

Sakarya’nın her sektörden, her alanda yüzbinlerce kalem ürünün üretildiği bir üretim şehri olduğunu da dile getiren Altuğ, şöyle devam etti: “Sakarya, dünya üzerinde sıfır hata ile otomobil üretimi yapan, treyler, otobüs, savunma sanayi gibi birçok sektörün merkezi olan ve üretimde standardı daima kalite olan bir ildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da OVP’de mevcut sanayi alanlarının iki katına çıkarılması yönündeki hedefi doğrultusunda, düzenli, çevreye duyarlı üretim için bizler de gayret ediyoruz. Sanayileşme oranımızı şehrimizin tarımsal üretim dengesini gözeterek yüzde 2 oranına yani OVP hedefleri doğrultusunda geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunu hedeflerken de doğayı kirletmeyen, yüksek teknolojiyi kullanan, katma değerli üretim sağlayan firmalarımıza ev sahipliği yapmayı arzuluyoruz. Aynı zamanda SATSO’muz da TSE’nin ISO 9001 gibi tüm kalite standardı sertifikalarına sahip şekilde üyelerine en iyi hizmeti vermektedir. Bugün bu toplantımızda da üyelerimiz TSE Başkanımıza birinci ağızdan taleplerini ve sorunlarını dile getirecekler. TSE Başkanımıza yakın ilgisi için çok teşekkür ediyorum” dedi.

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ise şu konuşmayı yaptı: “1954 yılında TOBB bünyesinde kurulan TSE bugün standardizasyon oluşturmada ülkemizdeki tek yetkili kuruluştur. TSE sanayiciler için kurulmuş, sanayicilerin bağrından çıkan yani sizlerin kuruluşudur. Üretimin uluslararası alanda sürdürülebilirliğine ve rekabete katkı sunmak temel görevidir. Türkiye özellikle sanayide son 20 yılda çok büyük hamleler gerçekleştirdi. Bu büyümeye de TSE olarak ayak uydurmak suretiyle aynı minvalde çalışıyoruz. Şehrin %2’lik sanayileşme hedefi çok büyük bir hedeftir. Bugün Almanya’da bu oran %3,5’tur. Sakarya’nın vizyoner bir şehir olduğunu zaten görüyoruz. TSE olarak 11 ilde 23 laboratuvarımız var. Yeni laboratuvar yatırımlarımız da devam ediyor. Laboratuvar ve test altyapımızı da sürekli geliştiriyoruz. TSE olarak kuruluş amacımız standart hazırlamak ve bu standardı sürdürülebilir kılmaktır. Proje kontrolü proje yönetimi konusunda çok geniş çaplı işler yürütüyoruz. Milli bir kurum olarak uluslararası birçok yetkinliği de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. Kurum olarak belge satmıyor belge veriyoruz. Standartlarımız ağır ve ince eleyip sık dokuyoruz. Bizlerle çalışan firmalara üretim kalitesi ve verimlilikte ciddi şekilde katkılar sunuyoruz. Ülkenin üretim kalitesini artırmak için bu değeri oluşturmamız gerekiyor. Uluslararası ticaretin %80’den fazlası standartlarla belirleniyor ve işliyor. Bir standart ihtiyacı var ise sektörün bunu talep etmesi gerekiyor. Sektör talep ettiğinde ulusal anlamda bir hareket olur ve bir standart ortaya çıkar. Ev sahipliğiniz için çok teşekkür ediyorum.”