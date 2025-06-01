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Bakan Uraloğlu’ndan ücretsiz ulaşım kararıyla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Bakan Uraloğlu’ndan ücretsiz ulaşım kararıyla ilgili açıklama
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Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ücretsiz olacağını bildirdi. Uraloğlu, 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00’da (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayacak uygulamanın 9 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’a kadar süreceğini söyledi.

Ücretsiz hizmet verecek güzergahlar

Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın da ücretsiz olarak hizmet vereceğini de açıklayan Uraloğlu, uygulamanın 6 Haziran Cuma günü saat 00.00’dan (Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece) itibaren 9 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’a kadar devam edeceğini belirtti.

"Sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz"

Aynı zamanda Bakan Uraloğlu bayram için iyi dileklerde bulunarak, "Kurban Bayramı’nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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