Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli vatandaşlık aldı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı.

Yerlikaya, Suriyelilere sağlanan sağlık hizmetleriyle ilgili soru üzerine, yabancı kimlik numarasını da içeren geçici koruma kimlik belgesi bulunmayan Suriyeliler ile kayıt altında olmayan yabancıların, Türkiye'de sağlık da dahil kamu hizmetlerinden faydalanamadığının altını çizdi.

Yerlikaya, başka bir soru üzerine, olası bir afette kullanılmak üzere çeşitli büyüklüklerde 601 bin 207 çadır stoku bulunduğunu bildirdi.

Türkiye'de kaç Suriyeli vatandaşlık aldı?

Bugün itibarıyla Türk vatandaşlığı kazanan Suriye uyruklu yabancı sayısının 237 bin 995 olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bunlar içerisinde 18 yaşından büyük olanların sayısı 156 bin 987" dedi.

Yerlikaya, geçici koruma altındaki Suriyelilerin, Türkiye'de doğan çocuklarının, Türk vatandaşı olmadığının altını çizerek, "Geçici koruma altındaki Suriyelilerin, Türkiye'de doğan çocukları da geçici koruma altındadır. Kesinlikle vatandaşlığa alınmamıştır, alınmamaktadır" ifadelerini kullandı.