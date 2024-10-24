Bakan Yerlikaya duyurdu: TUSAŞ'a saldıran erkek teröristin kimliği belli oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliğinin belli olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor." dedi.
Bakan Ali Yerlikaya, X hesabından şunları paylaştı:
Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu.
Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.
Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz!
Aziz Milletimizi sindiremez!
Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 24, 2024
Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.
Şehitlerimize bir kez…