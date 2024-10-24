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TUSAŞ'tan ‘kararlılık’ mesajı: Ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz

TUSAŞ, şirketin Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili olarak, "Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içinde aşarak, ülkemizin geleceği için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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TUSAŞ'tan ‘kararlılık’ mesajı: Ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), şirketin Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, "Her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

TUSAŞ'ın internet sitesinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gerçekleştirilen saldırı sadece şirketimize yönelik değil, tüm savunma sanayimiz ve milletimize yönelik bir saldırıdır. Fakat her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Saldırı sonucu şehit düşen mesai arkadaşlarımız ve bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. TUSAŞ olarak şehitlerimizin hatırasını yaşatarak milli savunma sanayimize katkı sunmaya devam edeceğiz."

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