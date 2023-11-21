Bakan Yerlikaya duyurdu: Yolyemezler organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’de eş zamanlı düzenlenen ‘Kafes-14’ Operasyonları kapsamında, ‘Yolyemezler’ Grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 19 şüpheli şahıs yakalandı.” açıklaması yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"İstanbul’da faaliyet gösterdiği tespit edilen Yolyemezler organize suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Kafes-14 Operasyonu düzenlendi.

Organize suç örgütünün, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 SKM, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçlarını işlendikleri tespit edildi.

Operasyon kapsamında, 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet otomatik tabanca,

23 adet şarjör, 900 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet çelik yelek, 15 adet kar maskesi, 2 adet gps takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu, 8 adet sanal bahiste kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.