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Bakan Yerlikaya'dan güvenlik güçlerine tebrik mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı eylemlere karşı görev yapan valiler, emniyet müdürleri ve polis memurlarını tebrik etti.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya'dan güvenlik güçlerine tebrik mesajı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, yasa dışı eylemlere karşı görevini büyük bir özveriyle gerçekleştiren başta İstanbul Valisi Davut Gül ve Emniyet Müdürü Selami Yıldız olmak üzere valiler ile emniyet müdürlerinin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti.

Her türlü provokasyona sabırla karşı duran, sağduyuyla görevlerini ifa eden polisler ile iftihar ettiğini vurgulayan Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini her daim korumaktadır, korumaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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