3 ayda ne kadar kaçak altın yakalandı: Ticaret Bakanlığı açıkladı

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde 700 milyon TL'lik kaçak altın ele geçirildiğini açıkladı.

İç ve dış piyasa fiyat makasının 5 bin doları aşmasıyla yurda kaçak altın girişi hızlanırken, düşen katma değerle, ihracat da ciddi darbe almaya devam ediyor.

Saedece şubat ayında 500 milyon TL'lik kaçak altın yakalandı

Kota uygulamasına karşın artan taleple iç ve dış piyasa arasında oluşan fiyat farkı altın kaçakçılığını zirveye taşıdı. 2023’ün tamamında 900 milyon lira değerinde kaçak altın yakalanırken bu yıl sadece şubatta yaklaşık 500 milyon liralık kaçak altın ele geçirilmiş ve rekor kırılmıştı.

Kazanımlarının heba olacağını savunan sektör temsilcileri geçici dahi olsa kotanın kaldırılmasını bekliyor. İhracatta katma değerin yüzde 36 düşüşle 446 dolara gerilediğini hatırlatan sektör temsilcileri alıcıların İtalya’ya, üreticinin Mısır’a yöneldiğine dikkat çekiyor.

Makas 5 bin 300 dolara dayandı

Geçen yıl getirilen kotaya karşın özellikle bireysel yatırımcı tarafında artan altın talebi, altının kilogram fiyatında uluslararası piyasa ile Türkiye piyasası arasındaki farkın 5 bin 300 dolar ile rekor düzeye çıkmasına yol açtı. Gelişmenin kaçak altın girişinde tarihi yüksek seviyelerin görülmesine yol açtığını dile getiren sektör temsilcileri, yurtdışından gelenlerin oluşan fark ile tatilini bedavaya getirdiğini aktardı. Arz ile ilgili sıkıntının sürdüğünü ve piyasayı adeta kaçak altının domine ettiğini dile getiren iş insanları, geçici dahi olsa altında kotanın kaldırılması gerektiğini belirterek, aksi takdirde bugüne kadar edinilen kazanımların kaybedilme riski ile karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulundu.

Uyuşturucu operasyonları da sürüyor

Öte yandan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Van’da gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 114 milyon TL olan 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'de gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda yaklaşık 90 milyon TL değerinde kaçak oto parçası, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda ise yaklaşık 10 milyon 500 bin TL değerinde muhtelif kaçak eşya ele geçirildi.

Pendik Limanı’nda kerestelerin içerisine gizlenmiş binlerce kaçak sigara yakalanırken yılın ilk çeyreğinde geçirilen kaçak altınların değerinin ise 700 milyon TL'yi bulduğu açıklandı.

Sosyal medya hesabından yakalanan ürünlerle ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, paylaştığı görüntülerde ise külçe altınların ayakkabının içine saklanması dikkat çekti.