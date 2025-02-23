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Bakanlık duyurdu: Ağır taşıtlara trafik yasağı kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar için 21 Şubat Cuma günü saat 13.00’te başlayan yasağın kaldırıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakanlık duyurdu: Ağır taşıtlara trafik yasağı kaldırıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 21 Şubat Cuma günü öğle saatlerinden itibaren ağır tonajlı araçların Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarını kullanmalarına yasak getirmişti.

Saat 13:00 itibarıyla yasak kalktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar için 21 Şubat Cuma günü saat 13.00’te başlayan ve D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında uygulanan kısıtlamanın 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu.

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