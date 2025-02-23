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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıtladı: "Kısmi af" düzenlemesi yolda mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basına yansıyan "kısmi af" düzenlemesi hazırlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Bu af değil, eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir" dedi.

Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıtladı: "Kısmi af" düzenlemesi yolda mı?
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basına yansıyan "kısmi af" düzenlemesi hazırlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu bir af değil"

TV100 yayınına katılan Bakan Tunç, "Bugün basına yansıyan af değil bu. Koronavirüs yasasından faydalanamayan cezaevinde bulunanlar yararlanmıştı. Ama suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler bundan yararlanamadı. Bu konuda onların bir talepleri var. Bunun takdiri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir ama bu bir af değil" dedi.

Ne olmuştu?

Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan habere göre pandemi döneminde açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz edilmesini öngören düzenlemenin kapsamı genişletiliyor.

Meclis gündemine gelecek yargı paketine önerge ile eklenmesi beklenen düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacak.

31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş olmak kaydıyla, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek. Eski düzenlemeden 31 Temmuz 2023 itibarıyla sadece cezası kesinleşmiş olanlar faydalanmıştı.

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