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İstanbul Kağıthane'de iş yeri yangını! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bulunan iş yerinde yangın çıktı. Çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Haber Merkezi
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İstanbul Kağıthane'de iş yeri yangını! Ölü ve yaralılar var
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Kağıthane Seyrantepe Mahallesi, Yılmaz Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Polis ekipleri sokağa girişleri kapatırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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