Özgür Özel’den kurultay davasına dair net çıkış: Butlan ya da kayyum kararı çıkarsa tanımam

Manisa'daki taziyelerin ardından CHP, haftalık şehir mitinglerine Bayburt'ta devam etti. CHP'nin 14 yıl sonra miting düzenlediği Bayburt'ta binlerce kişi miting alanını doldurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayburt’ta gazeteci İsmail Saymaz'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.

"Kayyum kararını tanımam"

Saymaz'ın aktardığına göre, Özel, kurultay sürecine ilişkin 30 Haziran’da verilebilecek olası bir "butlan" ya da "kayyım" kararına karşı net konuştu. Bu tür bir karar çıkması halinde tanımayacağını belirtti:

“Tanımam kararı. Butlan ya da kayyum kararı çıkarsa tanımam. Nasıl İBB'ye kayyum kararı çıktı, aslında kayyum niyeti çıktı, biz tanımadık bunu ve gittik iradeye sahip çıktık… Ben delegenin de üyenin de bize oy veren herkesin de iradesine sahip çıkarım. Butlan kararı çıkarsa benim gözümde o da butlandır. Yok hükmündedir.”

Kararın fiilen ne anlama geleceği sorusuna Özel şöyle yanıt verdi:

“Parti kendi hiyerarşisini kırmadan yönetilmeye devam eder. Hukuki süreci bir şekilde atlatır ve tamamlarız.”

"Bayrağı yere düşürmem"

Özgür Özel, genel başkanlık görevini bir emanet olarak gördüğünü vurguladı. Kendisine verilen siyasi sorumluluğu “bayrak” metaforuyla ifade etti:

“Benim siyasette anladığım bir şey var. Size bayrağı teslim ediyorlar. O bayrak sen ölmeden yere düşmez. Kongrede bir yetki vermiş sana, ‘Elindeki bayrağı düşürme kardeşim’ diyor. 19 Mart’ta İstanbul’un yetkisini vermişler. Senden önce bayrak düşmeyecek. Sen düşeceksin, bayrak duracak elinde. O bayrağı bir kenara koyarsan, yok düşeyim, sonra bir daha alırım falan… Bir daha vermezler. O yüzden verilen emanete sahip çıkmayı bileceksin.

Siyaset güdümlü yargıyla margıyla olmaz. Ben Ankara’daki bu davadan 30 Haziran’da ya da daha sonra böyle bir karar çıkacağına yüzde bir ihtimal vermiyorum. Ama bir karar çıkarsa da bana teslim edilen bayrağı ne yana atarım, ne elimden düşürürüm. Kimseye de vermem, ta ki kurultay… CHP’nin genel başkanları kurultayda değişir.”

İmamoğlu–Kılıçdaroğlu görüşmesi hakkında ne dedi?

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşen görüşmeden önceden haberdar olduğunu, görüşmenin kendi bilgisi dahilinde yapıldığını söyledi:

“Ekrem Bey, bu gelişmelerden sonra bana ‘Kemal Bey’e mektup yazmayı ve kendisini davet etmeyi düşünüyorum. Uygun görür müsünüz?’ dedi. Dedim ki, ‘Elbette görürüm.’ Ekrem Bey, avukatı aracılığıyla ‘Kemal Bey şu gün gelecek’ diye bildirdi. Görüşme gerçekleştikten sonra da, Kemal Bey’le gerekli sohbeti yaptığını, bunları bana aktarmak istediğini söyledi ama ben pazartesi günü göreceğim kendisini.”

"Kemal Bey’in bu konuya açıklık getirmesi önemli"

Özel, kamuoyunda Kılıçdaroğlu’ndan bir açıklama beklendiğini vurguladı. Mahkeme süreci ve kurultayla ilgili söylentilerin Kılıçdaroğlu tarafından netleştirilmesinin parti açısından önemli olduğunu ifade etti:

“Kemal Bey’in bu konuya açıklık getirmesi parti açısından önemli diye düşünüyor. Malum, bir sürü meczubun açıklaması oldu. MASAK raporu geldi, tertemiz. 1200 telefon dağıtıldı diye bir yalan atılmıştı. Bir tane telefon olmadığı çıktı. Dört döviz bürosu açıldığı söylendi. Büroların açılmadığı ortaya çıktı.”

"Benim bir beklentim yok"

Kılıçdaroğlu’ndan herhangi bir açıklama beklentisi içinde olmadığını belirten Özel, sorumluluğun kişisel değil, partisel olduğunu vurguladı:

“Benim yok. 30 Haziran’la ilgili en ufak bir endişem yok. Bir beklenti söylemem bana yakışmaz. Yapılması gereken bir şey varsa kendileri takdir edip yapacaklar. Ne desem ayıp olur. Bu partide genel başkanlık yapmış olmanın kendilerine yüklediği sorumluluk, herhangi birimizin beklentisini karşılamak değil, parti için doğru olanı yapmaktır.”

"Erdoğan, İsrail’e laf söylüyor ama Trump’a tek kelime etmiyor"

Özgür Özel, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını ve bölgede artan gerilim üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı samimiyetsizlikle eleştirdi. Erdoğan’ın Trump’a yönelik sessizliğini vurguladı:

“İsrail, Amerikan seçimlerini fırsata çevirip Gazze’de soykırıma girişti. Trump'ın İsrail yanlısı önünü açtı Netanyahu'nun. Trump, Gazze'deki soykırımın üstüne oralara çökmeyi, Doğu Akdeniz’deki zengin hidrokarbon yatakları üzerinde söz sahibi olmayı hesaplıyor. Erdoğan'ın İsrail’e laf söyleyip Trump'a laf söylememesi esas olarak meselenin neresinde durduğunu gösteriyor.”

"Halk TV susturulmak isteniyor"

Özgür Özel, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında çıkarılan yakalama kararını yorumladı. Özel’e göre bu karar doğrudan televizyonun yayıncılık faaliyetlerini hedef alıyor:

“Burada kendisine bazı hedefler belirlemiş. Biri de muhalif ve özgür basın. Mahiroğlu’nun şahsında Halk TV'yi susturmak, esas maksadı. Burada hedef, Mahiroğlu'nun şahsı değil, gerçekler. Hakikate yakalama kararı çıkarmış.”