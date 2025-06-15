CHP kaynakları: Kılıçdaroğlu - İmamoğlu görüşmesi iç gerilimi azalttı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

12 Haziran Perşembe günü gerçekleşen ziyarete ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne 13 yıl boyunca büyük hizmetlerde bulunmuş olan, birlikte çok değerli başarılara imza attığımız ve yol arkadaşlığı yaptığımız önceki dönem genel başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti beni çok mutlu etmiştir.



Ülkemiz, tarihinin belki de en… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 13, 2025

Açıklamada İmamoğlu, “Ziyareti beni çok mutlu etti. Ülkemiz, tarihinin belki de en kritik zaman diliminden geçiyor. Bu süreçte ne yazık ki partimize ve yerel yönetimlerimize açık bir düşman hukuku uygulanmakta, büyük bir kuşatma ve operasyon yürütülmektedir” dedi.

Açıklamasında yargı sürecine de değinen İmamoğlu, “CHP’nin bütün kurultayları, yargı mühendisliği yoluyla partimize karşı yürütülen kumpasların konusu olamayacak kadar temizdir. Partimizin tüm yöneticileri, TBMM grubu, tüm örgüt ve üyeleriyle bu kumpasları boşa çıkaracağına olan inancım tamdır. Genel başkanımız Özgür Özel’in ve yıllarca partimize büyük bir emekle liderlik eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun birlikte bu operasyonları bertaraf edecek en güçlü dayanışmayı ortaya koyacaklarına yürekten ve kesinlikle inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, birlik vurgusunu şu sözlerle sürdürdü:

“CHP’yi iktidara taşıyacak olan en önemli husus, birlik ve beraberliğimizin daim ve sarsılmaz olmasıdır.”

“Parti içi kavgayı dışarıya taşımayalım”

Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre görüşme sırasında Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında “eski yönetimin mahkeme kararıyla göreve gelmesi durumunda kurultaya gidilmesi” yönünde herhangi bir değerlendirme yapılmadı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, kaynaklar, “Partinin yargı üzerinden tartışılmasına kimse izin vermemeli. CHP yargı operasyonlarına karşı kendi içinde birlik olmalı” değerlendirmesinin öne çıktığını belirtti.

CHP kulislerinde görüşmeye ilişkin, “İç gerilimi düşüren, olumlu bir görüşme oldu” yorumu yapılırken, her iki ismin de görüşmeden memnun ayrıldığı aktarıldı.

Parti kaynakları ayrıca, “Geçmiş genel başkanla mevcut genel başkanın yan yana durup bu kaotik ortamın bitirilmesi, CHP’nin içine dönük bir mücadelenin doğru olmayacağı konuşuldu. Partiye sahip çıkılması ve önümüzdeki dönemde güçlerin birleştirilmesi değerlendirildi” bilgisini paylaştı.