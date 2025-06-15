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İran'ın İsrail'e attığı füzeler Mersin'den göründü

İran'ın İsrail'e attığı füzeler, Mersin'in Anamur, Silifke ve Erdemli ilçelerinde sahil şeridinden göründü. O anları cep telefonu kamerasıyla çekenlerden biri 'yıldız kayması' derken, diğeri, 'bomba, ne yıldız kayması' demesi dikkat çekti.

Haber Merkezi
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İran'ın İsrail'e attığı füzeler Mersin'den göründü
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İran'ın İsrail'e attığı füzelerin bazıları, Akdeniz'e 321 kilometre kıyı şeridi bulunan Mersin'in Anamur, Silifke ve Erdemli ilçelerinden göründü.

O anlar cep telefonu kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde peş peşe geçen füzelerin ışıkları yer aldı.

Görüntüleri çeken gençlerden biri 'yıldız kayması' derken, diğeri, 'bomba, ne yıldız kayması' ifadelerini kullandı.

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