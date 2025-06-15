ABD Başkanı Trump: Bu gece İran'a yapılan saldırıyla bir ilgimiz yok

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

ABD BaşkanI Trump, açıklamasında İran ile İsrail arasındaki savaşa değindi.

Trump, "ABD'nin bu gece İran'a yapılan saldırıyla hiçbir ilgisi yok. İran tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin tüm gücü ve kudreti daha önce hiç görülmemiş seviyelerde üzerinize çökecektir. Ancak, İran ve İsrail arasında kolayca bir anlaşma sağlayabilir ve bu kanlı çatışmayı sonlandırabiliriz!" dedi.