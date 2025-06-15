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DMM'den "İran’dan Türkiye’ye göç dalgası başladı" iddiasına yanıt

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İran’dan Türkiye’ye göç dalgası başladı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
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DMM'den "İran’dan Türkiye’ye göç dalgası başladı" iddiasına yanıt
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İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medyada İran’dan Türkiye’ye göç dalgası başlayacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) açıklama geldi.

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadeler eyer verildi:

Türkiye sınırları güvendedir! Belirli gruplar tarafından dijital medya mecralarında paylaşılan "İran’dan Türkiye’ye göç dalgası başladı" iddiası gerçek değildir. İsrail’in İran’a menfur saldırısı sonrası bazı sosyal medya hesapları tarafından İran’dan Türkiye’ye göç dalgasının başladığına dair yapılan paylaşımlar dezenformasyon amaçlıdır.

"Güvenlik güçlerimiz, hudutlarımızdan herhangi bir yasadışı geçişe müsamaha göstermemektedir"

İçişleri Bakanlığımız, Türkiye-İran sınır hattında herhangi bir yoğunluk, olağandışı hareketlilik ya da düzensiz göç artışı olmadığı hususunu teyit etmektedir. Buna ilaveten; hudutlarımız, güvenlik birimlerimiz tarafından en ileri teknolojiyle donatılmış fiziki güvenlik sistemleri ile 7/24 esasına dayalı olarak kontrol edilmektedir. Söz konusu sistemler, güvenlik duvarları, termal kamera sistemleri, aydınlatmalar, elektro optik kuleler, asansörlü kuleler ve zırhlı gözetleme araçları ile desteklenmektedir. İlgili güvenlik güçlerimiz, hudutlarımızdan herhangi bir yasadışı geçişe müsamaha göstermemekte, bu yöndeki denemeler anında engellenmektedir. Aksi yönde yapılan paylaşımların, gündemi speküle ederek yabancı düşmanlığını kışkırtmak ve ‘istikrarsızlaştırma faaliyeti’ yürütmek amacı taşıdığı değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın bu gibi dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili makamlardan yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur. Kamu düzenini hedef alan söz konusu dezenformasyon faaliyetlerine karşı ilgili yasal mevzuat çerçevesinde gerekli hukuki takibat yapılacaktır. Dezenformasyona karşı koyma faaliyetlerimiz, doğru bilgilendirme, sivil toplumla işbirliği geliştirme ve hukuki mücadele vermek suretiyle yürütülmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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