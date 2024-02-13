Bakanlık madenin faaliyetlerini iki yıl önce durdurmuş

İliç'de Anagold şirketinin işlettiği Çöpler Altın Maden sahasının 27 Haziran 2022'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyşle tüm faaliyetlerinin durdurulduğu ortaya çıktı.

Bakanlık, madenin faaliyetinin durdurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, boru hatlarında arıza meydana geldiği ve bu nedenle çevre kirliliğine neden olduğu aktarıldı.

Ardından şirkete, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle, 16,4 milyon TL para cezası verildi.

Çevresel iyileştirme yapılana kadar izin verilmeyecek

Açıklamada şöyle denildi:

"Erzincan İliç’te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetini DURDURUYORUZ!

İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlığımız Denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin çalışmasına İZİN VERİLMEYECEK."