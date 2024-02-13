Bakanlık madenin faaliyetlerini iki yıl önce durdurmuş
Erzincan İliç'te toprak kayması yaşanan madenin faaliyetinin, iki yıl önce çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından durdurulduğu ortaya çıktı.
İliç'de Anagold şirketinin işlettiği Çöpler Altın Maden sahasının 27 Haziran 2022'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyşle tüm faaliyetlerinin durdurulduğu ortaya çıktı.
Bakanlık, madenin faaliyetinin durdurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, boru hatlarında arıza meydana geldiği ve bu nedenle çevre kirliliğine neden olduğu aktarıldı.
Ardından şirkete, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle, 16,4 milyon TL para cezası verildi.
Çevresel iyileştirme yapılana kadar izin verilmeyecek
Açıklamada şöyle denildi:
"Erzincan İliç’te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetini DURDURUYORUZ!
İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlığımız Denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin çalışmasına İZİN VERİLMEYECEK."
Erzincan İliç’te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetini DURDURUYORUZ!— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) June 27, 2022
İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlığımız Denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin çalışmasına İZİN VERİLMEYECEK.