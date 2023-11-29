Bakanlık sisteme ekledi: e-Devlet'te yeni dönem

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan elektronik tebligat yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Adalet Bakanlığı yönetmeliğiyle, elektronik tebligat yönetmeliğine "e-Devlet Kapısı" tanımı eklendi.

Düzenlemeye göre, elektronik tebligat yönetmeliğinin 5. maddesi kapsamında elektronik tebligat yapılma zorunluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişiler, e-Devlet Kapısı vasıtasıyla PTT tarafından kurulan ve işletilen UETS sistemi üzerinden elektronik tebligat adresi almak için başvuru yapabilecek.