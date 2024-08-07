  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ulaştırma Bakanlığı’ndan açıklama geldi: İşte Roblox’un kapatılma kararı!
Takip Et

Ulaştırma Bakanlığı’ndan açıklama geldi: İşte Roblox’un kapatılma kararı!

Oyun platformlarından Roblox'a erişim engeli getirildi. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık ayrıca erişimin engellenmesine ilişkin mahkeme kararını da paylaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ulaştırma Bakanlığı’ndan açıklama geldi: İşte Roblox’un kapatılma kararı!
Takip Et

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sitesinde yer alan bilgiye göre Amerikan video oyunu geliştiricisi Roblox Corporation'ın aynı adlı oyunu, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Çevrimiçi oyun platformu Roblox’un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı iledir.

Kararın UYAP’ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan Roblox'a getirilen erişim engeli hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"Roblox isimli oyun platformunda;

•⁠ ⁠Çocukların istismarına neden olan cinsel içerikli paylaşımlar yapılması,

•⁠ ⁠Eşcinselliği özendirici sanal partiler düzenlenmesi,

•⁠ ⁠Bunlara teşvik amaçlı çocukların katılımını sağlamak amacıyla "robux" isimli oyun parasının bot hesaplar tarafından dağıtılması,

•⁠ ⁠Söz konusu içeriklerin denetlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda erişimin engeli getirildi."

İşte mahkemenin verdiği o karar...

Bir platforma daha erişim engeli getirildi!Bir platforma daha erişim engeli getirildi!Gündem

 

VPN kullananlara uyarı: Zararlı yazımlar içeren uygulamalar yaygınlaşabilirVPN kullananlara uyarı: Zararlı yazımlar içeren uygulamalar yaygınlaşabilirTeknoloji

 

Gündem
MSB bildirdi: Muğla'daki yangın söndürme çalışmaları için 5 helikopter görevlendirildi
MSB bildirdi: Muğla'daki yangın söndürme çalışmaları için 5 helikopter görevlendirildi
Ekrem İmamoğlu'ndan Roblox yasağına tepki: "Akıl alır gibi değil"
Ekrem İmamoğlu'ndan Roblox yasağına tepki: "Akıl alır gibi değil"
Bir platforma daha erişim engeli getirildi!
Bir platforma daha erişim engeli getirildi!
İstanbul Pendik'te İETT otobüsü dükkana girdi! Yaralılar var
İstanbul Pendik'te İETT otobüsü dükkana girdi! Yaralılar var
Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası hukuk, İsrail’in hesap vermesini sağlayacak
Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası hukuk, İsrail’in hesap vermesini sağlayacak
Aydın'da yangın yerleşim yerlerine ulaştı! Ekipler seferber oldu
Aydın'da yangın yerleşim yerlerine ulaştı! Ekipler seferber oldu