Ulaştırma Bakanlığı’ndan açıklama geldi: İşte Roblox’un kapatılma kararı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sitesinde yer alan bilgiye göre Amerikan video oyunu geliştiricisi Roblox Corporation'ın aynı adlı oyunu, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Çevrimiçi oyun platformu Roblox’un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı iledir.

Kararın UYAP’ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan Roblox'a getirilen erişim engeli hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"Roblox isimli oyun platformunda;



•⁠ ⁠Çocukların istismarına neden olan cinsel içerikli paylaşımlar yapılması,

•⁠ ⁠Eşcinselliği özendirici sanal partiler düzenlenmesi,

•⁠ ⁠Bunlara teşvik amaçlı çocukların katılımını sağlamak amacıyla "robux" isimli oyun parasının bot hesaplar tarafından dağıtılması,

•⁠ ⁠Söz konusu içeriklerin denetlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda erişimin engeli getirildi."

İşte mahkemenin verdiği o karar...