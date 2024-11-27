Bakanlıktan Öcalan ziyareti için izin çıktığı iddia edilmişti: DEM Parti'den açıklama geldi

DEM Parti'nin İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için yaptığı başvurunun Adalet Bakanlığı tarafından kabul edildiğine yönelik iddialar gündeme gelmişti.

İddiaların ardından DEM Parti tarafından bilgilendirme notu paylaşıldı. Açıklamada, Adalet Bakanlığı'na yapılan başvuruya ilişkin henüz resmi bir bildirim ve geri dönüş gerçekleştirilmediği kaydedildi.

DEM Parti Sözcüsü Doğan: Olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş olmadı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na iletilen başvurularına dair tarafımıza olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş olmadı. Bu görüşmenin bir an evvel gerçekleşmesi için başvurumuza onay beklediğimizi yineler, bu konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağımızı duyururuz" denildi.