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Bakanlıktan Tuğrul Türkeş'e onay çıktı: Osman Kavala'yı ziyaret edecek

Osman Kavala'yı ve diğer Gezi Davası tutuklularını ziyaret edeceğini duyuran Tuğrul Türkeş, Adalet Baknlığı'nın ziyaret için şifahen onay verdiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakanlıktan Tuğrul Türkeş'e onay çıktı: Osman Kavala'yı ziyaret edecek
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Gezi Davası tutukluları Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Çiğdem Mater'i ziyaret edeceğini açıklayan AK Parti Milletvekili Tuğrul Türkeş'ten yeni açıklama geldi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkeş, ziyaret için Adalet Bakanlığı'nın 'şifahen' onay verdiğini duyurdu. 

Türkeş, konuya ilişkin paylaşımdan şu ifadelere yer verdi: “‘Gezi Parkı Davası’ Tutuklu Sanıklarının Ziyaret Konusu; Adalet Bakanlığı tarafından vaki müracaatımıza şifahen onay verilmiştir. Ziyaret en kısa zamanda gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

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