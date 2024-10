Bakırhan'dan 'Bahçeli ile tokalaşma' açıklaması: Toplumsal barışı sağlayacak her adımı destekleriz

Takip Et

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün TBMM’nin açılışında kendisi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tokalaşması ve sonrasında “Dünyada barışı isterken, kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım” açıklaması Bakırhan'a soruldu.

"Barışı savunan, ülkeyi refaha ve huzura kavuşturacak olan her her adımını desteklemeye hazır olduğumuzu zaten söylemiştik"

"Meclis çatısı altında olması gereken bir tabloydu. Siz de haklısınız. Müzakere ve diyalog zemini olmadığı için herkes şaşırmış olabilir. Meclisin asıl görevlerinden birisi budur." diyen Bakırhan, "Halklar bizi buraya niye seçip gönderdiler? Türkiye temel meselelerini konuşup çözüm yolları üretmek için Türkiye Türkiye'de her zamankinden daha fazla diyalog ve müzakereye ihtiyaç var. Sayın Bahçeli'nin gelmesi de gayet normaldi, anormal bir durum yok. Türkiye'de toplumsal barışı savunan, ülkeyi refaha ve huzura kavuşturacak olan her her adımını desteklemeye hazır olduğumuzu zaten söylemiştik." dedi.

"Toplumsal barışı örecek söylem için adım atmamız gerektiğini belirtmek istiyorum"

Bakırhan, Bahçeli'nin "ülkemizde barışı sağlamamız lazım” sözleri ile ilgili gelen soruya ise "Yani sadece tokalaşmaktan yeni bir süreç çıkar mı bilmiyorum ama Türkiye'nin bir toplumsal barışa ihtiyacı olduğu konusu doğru. Bizim de Meclis'te iktidar başta olmak üzere bütün siyasi partilerle bu toplumsal barışı örecek söylem için adım atmamız gerektiğini belirtmek istiyorum." yanıtını verdi.