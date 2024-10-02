Kılıçdaroğlu'ndan ikinci dava çağrısı: Siyaset tarihimiz açısından önemli olacak

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in, 30 Aralık 2022 günü düzenlenen suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı.

Davaya katılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karar sonrasındaki açıklamasında "Birincisi şu, Sinan Ateş'i kim öldürdü? Bugün tetikçiler cezalarını aldılar. Adalet yerini buldu" ifadelerini kullandı.

"İkinci dava siyaset tarihimiz açısından da son derece önemli bir dava olacaktır"

Cinayetin tam olarak aydınlatılması için ikinci bir dava açılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ama ikinci bir sorumuz daha var. Sinan Ateş niçin öldürüldü? Bunun yanıtını henüz almış değiliz. Bu sorunun yanıtını aldığımızda gerçek failleri, gerçek katilleri, perdenin arkasındakileri de yakalamış olacağız. O nedenle bu dava burada bitmedi. Asıl faillerin bulunması, talimatların kimler tarafından verildiğinin öğrenilmesi için ikinci davayı bekliyoruz. İkinci dava siyaset tarihimiz açısından da son derece önemli bir dava olacaktır, bunu bekliyoruz" diye konuştu.