İmamoğlu davası bir kez daha ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı döneminde, şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin, "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan 7 sanığın avukatları ile davaya müdahil İçişleri Bakanlığı'nın avukatı katıldı. İmamoğlu’nun ve diğer sanıkların avukatları savunma yaptı.

"İnternete konulan belge ile mahkemeye verilen aynı belge aynı değil"

Duruşma sonrasında açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan “Duruşma sonrasında basına açıklama yapan Dosyaya iki bilirkişi raporu geldi. Bu raporlar bu ihalelerde herhangi bir kamu zararının olmadığının tespit ettiği gibi konuyla ilgili İmamoğlu’nun dahlinin olmadığını belirtti. Ekrem İmamoğlu hakkında başka bir iddiaya yer veriliyor. Bu bir iftira niteliğinde. Öyle ki internete konulan belge ile mahkemeye verilen aynı belge aynı değil. Bu belgeye yönelik mahkeme başkanı incelenmemesine karar verdi. Mütalaanın alınması ve bugün kararın verilmesi şeklinde görüşlerini söyledi. Savcılık mütalaa için hazır olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti savunmaların ve mütalaanın alınması için davayı erteledi.” dedi.

Duruşma 20 Kasım’a ertelendi.