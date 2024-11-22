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Balat sahiline demirli teknede yangın çıktı

Fatih Balat’ta sahile demirlenmiş 18 metrelik lüks yat, alev alev yandı. İçerisinde kimsenin olmadığı öğrenilen yat, itfaiye ekiplerince söndürülürken lüks yat kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi
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Balat sahiline demirli teknede yangın çıktı
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Yangın, saat 02.15 sıralarında Fatih Balat sahilinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sahile demirlenmiş 18 metrelik Luxury 2 isimli yat, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye, sahil güvenlik ve deniz polisi sevk edildi.
1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü

İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Alevler müdahale esnasında büyüyerek tüm yatı sardı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında teknede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin uzun süre soğutma çalışması yaptığı yat kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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