Balıkesir'de 40 yıl mağarada yaşayan 'İskender Aga' hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Akyar Mahallesi'nde 40 yıl mağarada yaşadıktan sonra 6 yıl önce Bigadiç Kaymakamlığınca mağara yakınında yapılan kulübeye taşınan 80 yaşındaki İskender Gündüz, kulübenin dışındaki bankta çobanlar tarafından hareketsiz bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gündüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gündüz'ün cenazesi, bugün öğle saatlerinde mahalledeki cemevinde düzenlenen törenin ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Geçmişi ile ilgili asla bilgi vermediği söylenen Gündüz'ün hayatı hakkında birçok söylenti bulunuyor.

Mavi Marmara gazetesinde yer alan habere göre, yıllar önce şehirde yaşamayı reddederek kendisine dağda bir hayat kuran Gündüz, iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyordu.

Bölgede yaşayanlar, hayatının bir bölümünü babası, eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşadığını, Belçika'da geçiren Gündüz'ün annesinin ölümünden kendisini sorumlu tutarak köyündeki dağa yerleştiğini rivayet ediyor.