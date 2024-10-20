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Balıkesir'de feci kaza! Minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
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Balıkesir'de feci kaza! Minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Altınkum Mahallesi Ülkü Yolu’nda Hüseyin Yıldırım'ın kullandığı 10 ALU 102 plakalı minibüs refüje çarparak devrildi.

İhbarın alınması üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içinde sıkışan iki kişi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Yıldırım doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan dört kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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