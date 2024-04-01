Balıkesir'de Yücel Yılmaz veda etti

Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediye binasında basın toplantısı düzenleyerek veda konuşması yaptı. Yücel Yılmaz konuşmasında, “31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlandı ve Ahmet Akın kardeşimiz güzel bir sonuç alarak kazanmıştır. 20 ilçemizde 15’ini CHP birini İYİ Parti 4’ünü de AK Parti kazanmıştır. Kazanan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.



Ahmet Akın kardeşimize de hayırlı uğurlu olsun. Herhalde muhtemelen Çarşamba günü mazbata teslim edilir. Mazbata alınana kadar binanın ve belediyenin sorumluluğu bizde ama şundan emin olun çok güçlü güzel işler yapmış, yapma alt yapısını oluşturmuş, 5 yıldır alın teri verilmiş bir belediyemizi namusuyla her şeyi ile bizden sonra devralacak arkadaşlara teslim edeceğiz.



Bu bir demokratik seçim yarışıydı. Güzel bir kampanya dönemi geçti. Kazananlara hayırlı uğurlu olsun. Bizde belediye olarak ön toplantımızı yaptık. Onlar geldiğinde alt yapısı hazır belediyemizi yeni yönetime teslim edeceğiz. Yerel seçimler Balıkesir’imiz için Türkiye için hayırlı uğurlu olsun” şeklinde ifadelere yer verdi.