Balon balığı zehirli midir, yenir mi, tedavisi var mı? (Balon balığının özellikleri)

İskenderun’da 2 Ocak günü amatör balıkçı motor tamircisi Müfit Arslan, tuttuğu balon balığını ailesiyle birlikte tüketince kendisiyle birlikte 7 kişi zehirlendi. 7 kişiden sağlık durumu ciddi olan Arslan’ın tedavisi sürerken aile fertleri taburcu edildi. Olayın ardından akıllara balon balığının özellikleri nedir? zehirlenince yapmak gerekir? İşte cevapları...

"Bu duruma özel bir tedavi yöntemi maalesef yok"

İHA'ya konuşan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Kaniye Aydın, Bu duruma özel bir tedavi yöntemi maalesef yok. Bu balık siyanürden daha zehirli. Buna yönelik zehri ortadan kaldırabilen bir antidot yok maalesef. Hastamız tedaviye yanıt verdi” dedi.

Balon balığının özellikleri

Balon balıklarının Türk denizlerindeki varlığı 2000’li yılların başında tespit edilmiştir. Bu türler pasif zehirli balıklar olarak da bilinir. Dikenlerinde zehir bulunmaz. Balon balıkları kendilerini tehlikede hissettikleri zaman av olmamak için karın kısımlarını kurbağa gibi şişirirler ve normal büyüklüklerinin birkaç katına ulaşırlar.

Balon balığı ölümcül mü?

Balon balıkları ailesinin neredeyse tüm üyelerinde, tetrodotoksin (TTX) kimyasalı bulunuyor. Balon balıklarının karaciğerlerinde depolanan bu enzim siyanürden 1200 kat etkili. Balon balıklarına dokunmak dahi ölümle sonuçlanabiliyor. Zehirli olmaları nedeniyle ticari değere sahip olmayan bu balıklar, bir insanı zehirlemesi halinde kas felci yaparak nefes darlığına ve dolaşım yetmezliğine bağlı ölüme neden olabiliyor.