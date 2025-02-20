Başakşehir'de kadın sürücüye saldıran şahıs tutuklandı

İstanbul - Kuzey Marmara Yolu'nda yol verme meselesi nedeniyle kadın sürücünün aracına saldırıp tehdit ve hakarette bulunmaktan gözaltına alınan Serkan Z.'nin serbest bırakılmasına, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazı mahkeme değerlendirdi.

Küçükçekmece 24. Asliye Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını kabul ederek S.Z'nin tutuklanmasına karar verdi.

Ne oldu?

17 Şubat günü Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobiliyle trafikte ilerleyen Benazir S.D. adlı kadın, kendisine yol vermeyen aracın sürücüsüne selektör yaptı.

Bu duruma sinirlenen sürücü, kadının aracının önünü kesti. Tehditler savuran sürücü kadın sürücünün aracına saldırdı. Aracın aynasını yumruklayarak kıran ve kapısını tekmeleyen sürücü daha sonra olay yerinden uzaklaşmıştı.

Adli kontrolle serbest kalmıştı

Olayın ardından emniyete giden kadın sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada aracın plakasından saldırganın kimliği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan bankacı Serkan Z. emniyete götürüldü.

Burada ifadesi alınan şüpheli "Mala zarar verme", "Tehdit ve hakaret" suçlarından hakkındaki adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen saldırgan Serkan Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serkan Z.’nin poliste daha önceden iki suç kaydı olduğu belirlenmişti.