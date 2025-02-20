  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Başakşehir'de kadın sürücüye saldıran şahıs tutuklandı
Takip Et

Başakşehir'de kadın sürücüye saldıran şahıs tutuklandı

İstanbul - Başakşehir'de, kadın sürücünün aracına saldıran Serkan Z., serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Başakşehir'de kadın sürücüye saldıran şahıs tutuklandı
Takip Et

İstanbul - Kuzey Marmara Yolu'nda yol verme meselesi nedeniyle kadın sürücünün aracına saldırıp tehdit ve hakarette bulunmaktan gözaltına alınan Serkan Z.'nin serbest bırakılmasına, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazı mahkeme değerlendirdi.

Küçükçekmece 24. Asliye Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını kabul ederek S.Z'nin tutuklanmasına karar verdi.

Ne oldu?

17 Şubat günü Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobiliyle trafikte ilerleyen Benazir S.D. adlı kadın, kendisine yol vermeyen aracın sürücüsüne selektör yaptı.

Bu duruma sinirlenen sürücü, kadının aracının önünü kesti. Tehditler savuran sürücü kadın sürücünün aracına saldırdı. Aracın aynasını yumruklayarak kıran ve kapısını tekmeleyen sürücü daha sonra olay yerinden uzaklaşmıştı.

Adli kontrolle serbest kalmıştı

Olayın ardından emniyete giden kadın sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada aracın plakasından saldırganın kimliği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan bankacı Serkan Z. emniyete götürüldü.

Burada ifadesi alınan şüpheli "Mala zarar verme", "Tehdit ve hakaret" suçlarından hakkındaki adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen saldırgan Serkan Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serkan Z.’nin poliste daha önceden iki suç kaydı olduğu belirlenmişti. 

Gündem
Eski Maltepe Belediye Başkanı'na "haksız mal edindiği" iddiasıyla hapis istemi
Eski Maltepe Belediye Başkanı'na "haksız mal edindiği" iddiasıyla hapis istemi
Kebap ve köfteyi domuz etiyle yapmışlar!
Kebap ve köfteyi domuz etiyle yapmışlar!
Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak? Adalet Bakanı Tunç yanıtladı!
Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak? Adalet Bakanı Tunç yanıtladı!
Angelina Jolie ve Haluk Bilginer’in oynadığı “Maria” filmi izleyiciyle buluşuyor
Angelina Jolie ve Haluk Bilginer’in oynadığı “Maria” filmi izleyiciyle buluşuyor
Hastanenin yangın çıkışının kapatıldığı iddia edilmişti! Bakanlıktan açıklama geldi
Hastanenin yangın çıkışının kapatıldığı iddia edilmişti! Bakanlıktan açıklama geldi
Edirne'de üreticilerden don riskine karşı kaloriferli önlem!
Edirne'de üreticilerden don riskine karşı kaloriferli önlem!