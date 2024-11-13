  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Başkan öldürülmüştü: Balışeyh Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu
Takip Et

Başkan öldürülmüştü: Balışeyh Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen'in kuzeni tarafından silahla öldürülmesinin ardından boşalan belediye başkanlığına AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Savaş Akyüz seçildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Başkan öldürülmüştü: Balışeyh Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu
Takip Et

Belediye toplantı salonunda basına kapalı gerçekleştirilen Balışeyh Belediye Meclisi Toplantısı'nda, 9 meclis üyesinden Akyüz ile AK Parti'li Ömer Sancak, belediye başkanlığına aday oldu.

Yapılan seçimde 5 oy alan Savaş Akyüz belediye başkanı seçilirken Sancak 4 oy aldı.

Akyüz, seçimin ardından belediye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonucunun Balışeyh için hayırlı olmasını diledi.

Adaletli bir seçim yapıldığını aktaran Akyüz, "Destek verenlerden Allah razı olsun. Yapılan seçimde 5 oy aldım. Arkadaşlarımın da desteğiyle belediye başkanlığını sürdüreceğim." dedi.

Ne olmuştu?

Şüpheli E.Ş, 4 Kasım'da ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen, Mikail Çelikkol, Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya'yı (45) silahla yaralamış, olay yeri yakınındaki bir kişi de panikleyip düşerek yaralanmıştı.

Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve koruması Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan Hilmi Şen'in kuzeni olan şüpheli E.Ş. tutuklanmıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Adıyaman'ın organik narları Avrupa pazarındaAdıyaman'ın organik narları Avrupa pazarındaEkonomi
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan asgari ücret için net rakamİYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan asgari ücret için net rakamGündem
Gündem
CHP ekonomiye ağırlık verecek: 45 ile kurmaylarını gönderecek
CHP ekonomiye ağırlık verecek: 45 ile kurmaylarını gönderecek
Kocaeli'de sahte fatura operasyonu: 41 zanlı tutuklandı
Kocaeli'de sahte fatura operasyonu: 41 zanlı tutuklandı
Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın tutuklanma talebi reddedildi
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın tutuklanma talebi reddedildi
Özgür Özel, Bahçeli'ye seslendi: Adım atacaksa kapımı kapalı tutmam
Özgür Özel, Bahçeli'ye seslendi: Adım atacaksa kapımı kapalı tutmam
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan asgari ücret için net rakam
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan asgari ücret için net rakam
PKK'ya bir darbe daha: 5 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'ya bir darbe daha: 5 terörist etkisiz hale getirildi